Maschio Angioino, 4,5 mln per far rinascere il castello partenopeo

Verrà restaurato e messo in sicurezza il Maschio Angioino, con un'opera che costerà al Ministero per i Beni e le attività culturali 4,5 milioni di euro.

Lo rende noto il Comune di Napoli. "Viene così accettata e ritenuta meritevole di finanziamento – spiega Palazzo San Giacomo – la proposta progettuale presentata dalla Soprintendenza di Napoli e predisposta insieme al Comune per il monumento simbolo della città, finalizzata al potenziamento dell'offerta culturale e turistica".

Gli assessori del Comune di Napoli all'Urbanistica, Carmine Piscopo, alle Infrastrutture, Mario Calabrese, e alla Cultura, Nino Daniele, continuano: "Siamo convinti che, con questo ulteriore intervento che nasce grazie alla sinergia istituzionale tra i vari attori, si andrà a realizzare la trasformazione di un'intera parte di città che, attraverso progetti differenti e differenti strumenti di finanziamento, tiene insieme castello, piazza, palazzo comunale, Parco archeologico, stazione dei treni, nuovi servizi portuali".

Un intervento che gli assessori definiscono "ambizioso e affascinante", tra "il nuovo e l'antico", e con un castello che "si apre a nuovi usi senza perdere il ruolo di monumento".

Il progetto

I lavori riguarderanno restauro e messa in sicurezza del complesso monumentale, il completamento dell'abbattimento delle barriere architettoniche, il potenziamento degli allestimenti per la visita degli spazi monumentali, il recupero dei percorsi esterni per il loro utilizzo.

I fondi

Il finanziamento assegnato proviene dai fondi Pac 2007-2013, e va ad integrarsi con i fondi stanziati per il "parco archeologico" che si realizzerà nell'area tra piazza Municipio e piazza del Plebiscito.