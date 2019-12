Scuole, residenze, parchi e parcheggi: rinasce l'area ex Manifattura Tabacchi

Il piano urbanistico per l'area ex Manifattura Tabacchi (via Galileo Ferraris, Gianturco) è stato adottato e approvato dall'amministrazione comunale. Si tratta di un piano che prevede la rinascita della zona (16 ettari) con la riqualificazione della Manifattura Tabacchi, da tempo in stato di abbandono. Nella nuova area sorgeranno residenze, attività del settore terziario e un nuovo insediamento dei Carabinieri. I lavori cominceranno nei primi mesi del 2020. Di seguito l'annuncio del sindaco Luigi de Magistris.

"Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo per la zona orientale di Napoli: è stato adottato ed approvato dall’Amministrazione comunale il piano urbanistico dell’area ex Manifattura tabacchi, via Galileo Ferraris, proposto da Cassa Depositi e Prestiti immobiliare. Il piano interessa complessivamente un’area di circa 16 ettari e prevede la riqualificazione dell’ex Manifattura tabacchi, con interventi di recupero dei manufatti esistenti, di demolizione, di nuova edificazione e la realizzazione di nuove residenze, attività terziarie e attrezzature pubbliche, tra cui, in particolare, un nuovo insediamento dei Carabinieri nell’area tra via Galileo Ferraris e via Emanuele Gianturco. Inoltre, Cassa depositi e prestiti realizzerà numerose opere di urbanizzazione da cedere all’Amministrazione comunale (che è parte pubblica del piano) per un totale di circa 28 milioni di euro, tra cui: nuova viabilità pubblica, con relative reti impiantistiche e sottoservizi; un parco lineare e spazi di verde attrezzato; parcheggi a raso e in struttura; un plesso scolastico (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria); un’area mercatale coperta. I lavori inizieranno a inizio anno".