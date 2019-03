Incendio Chiaia, operai al lavoro per ridurre i disagi

Proseguono senza sosta i lavori di sostituzione dei cavi - elettrici e telefonici - danneggiati dall'incendio divampato nella notte del 21 marzo nel sottosuolo di via Chiaia. Numerose le squadre di operai impiegate, giorno e notte, per riportare la situazione alla normalità. Nell'aria c'è ancora l'odore acre dell'incendio ed è ancora spenta parte dell'illuminazione pubblica. Le utenze private in black out il giorno dell'incendio erano circa 2mila. L'emergenza è stata tamponata grazie all'impiego di generatori e alla realizzazione di "by-pass". Per ultimare l'intervento, stando alle previsioni dei tecnici impegnati sul posto, saranno necessari ancora almeno due giorni.