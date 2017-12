Galleria Umberto I, via agli interventi di sostituzione e restauro dei lucernari in vetro

Sono iniziati in Galleria Umberto I gli interventi di sostituzione e restauro dei lucernari in vetro presenti sulla pavimentazione. L'intervento prevede le operazioni di rimozione del vetro preesistente, la pulitura delle grate in ferro con eventuale consolidamento, il trattamento convertitore di ruggine e collocazione della nuova lastra di vetro.

Saranno, inoltre, incluse le operazioni di riposizionamento delle tessere di mosaico circostanti i lucernari con eventuale integrazione di lacune con tessere nuove.



Per l'espletamento dei lavori è stata incaricata la Napoli Servizi s.p.a. in qualità di stazione appaltante del Comune di Napoli, che in occasione del delicato intervento coopererà con un gruppo di tecnici e amministrativi qualificati nelle categorie OG2 ed OS2 in conformità al codice dei contratti pubblici.



"Questo intervento - dichiara il Vicesindaco Raffaele Del Giudice - è il frutto di un intenso lavoro di squadra con la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e il Servizio PRM Patrimonio U.O. Edilizia Monumentale, che, in forte collaborazione sinergica, sta tessendo una rete di azioni per la Città di Napoli".