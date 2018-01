Al via i lavori nella Galleria Acton

Partono i lavori all'interno della Galleria Acton. Stanotte, tra il 15 e il 16 gennaio, entrerà in vigore il dispositivo di traffico temporaneo all'interno della galleria per permettere agli operai di iniziare l'intervento. Motivo della scelta del nuovo dispositivo sono proprio i lavori all'impianto di illuminazione all'interno della galleria e a servizio della Vittoria. Dovrà infatti essere aggiornato l'impianto in rispetto delle nuove normative sull'efficientamento energetico. In particolare verranno aggiornati i sistemi d'illuminazione nella porzione che serve la Galleria Vittoria.