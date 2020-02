Lavori Corso Vittorio Emanuele: a marzo l’apertura del cantiere

La commissione Lavori pubblici e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, ha fatto oggi il punto sui lavori sul Corso Vittorio Emanuele, da tempo programmati e non ancora iniziati, con gli interventi dell’assessora ai Lavori Pubblici Alessandra Clemente, il dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche Edoardo Fusco e il comandante della Polizia Locale Ciro Esposito.

Apertura cantiere

Il Corso Vittorio Emanuele è un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina ed entro marzo sarà aperto l'atteso cantiere, come confermato anche da Alessandra Clemente, che ha anche chiarito che è stato risolto il problema dei flussi di cassa a copertura del progetto, che verrà finanziato con i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana. "Sono in corso contatti con la ditta che si occuperà dei lavori per fare in modo che il cantiere arrechi il minor disagio possibile alla viabilità cittadina. I finanziamenti dell’opera, che provengono dalla Città Metropolitana, non figurano nel “cronologico” del bilancio comunale ma nel “finanziato”, e non possono quindi essere distolti nel caso intervenga, dalla Corte dei Conti, il blocco della spesa", ha spuegato l'assessore Clemente.

Disagi

L’ingegner Fusco, Responsabile Unico del Procedimento, incalzato dalle domande dei consiglieri comunali presenti in commissione sui possibili disagi per i residenti, ha affermato: "Per ridurre i disagi alla viabilità il cantiere verrà suddiviso di volta in volta in lotti da cento metri, dimensione minima per garantire le manovre dei mezzi; inoltre, la viabilità sarà organizzata attraverso sensi unici alternati sulla semicarreggiata libera". Nel periodo estivo – con le scuole chiuse e una viabilità ridotta –si concentreranno i lavori nelle zone critiche, come gli incroci di Cariati, dell’Ospedale Militare e di Piazza Mazzini.

Pavimentazione

"Grazie al via libera della Soprintendenza per la realizzazione della pavimentazione in asfalto e non con i cubetti di porfido, i tempi stimati per la durata del cantiere si sono ridotti a 400 giorni naturali, con una media di venti giorni a tratto stradale, salvo poi valutare in corso d’opera di intensificare i lavori nei momenti di minore traffico, come quelli estivi. Sulla situazione dei commercianti è stata prestata la massima attenzione per garantire l’accesso ai negozi; il disagio durerà per un periodo massimo di quaranta giorni se l’attività commerciale si trova a scavalco tra due aree di cantiere. In ogni caso, ha concluso, tenuto conto che l’area a maggior concentrazione commerciale si trova in prossimità di Piazza Mazzini, come già annunciato, si punterà a realizzare i lavori nei periodi meno trafficati, possibilmente nel mese di agosto. Sono naturalmente previste penali in caso di ritardi da parte della ditta, così come stabilito dal Codice degli Appalti", ha concluso Fusco.

Perdita d'acqua

Nella prima parte della riunione la Commissione si è anche occupata delle problematiche del ponte del Corso Vittorio Emanuele, dove una perdita d’acqua sta creando notevoli disagi ai residenti della sottostante Via Sant’Antonio ai Monti. L’ingegner Fusco ha spiegato che sono state fatte diverse indagini sulla rete idrica e fognaria senza che si siano riscontrate criticità; si dovrà quindi procedere allo scavo, da realizzarsi nell’ambito dei lavori al Corso Vittorio Emanuele, per verificare se l’infiltrazione – che seppur disagevole è stata giudicata di lieve entità – sia dovuta a una perdita nella bocca di un idrante.