Corso Vittorio Emanuele, al via i lavori: "Dureranno 30 giorni. Poi si andrà avanti"

Sono partiti questa mattina, nel tratto compreso dal corso Vittorio Emanuele (lato piazza Mazzini) a vico Troise, i lavori di restyling stradale.

"Anche in Corso Vittorio Emanuele l’inizio del cantiere lato piazza Mazzini procede sereno, grazie soprattutto alla collaborazione di residenti, attività commerciali e alla Municipalità guidata da Francesco Chirico. Polizia Locale presente sul posto. Abbiamo raddoppiato il cantiere", scrive in una nota Alessandra Clemente, assessore alla mobilità sostenibile.

I lavori, come spiegat il presidente della II Municipalità, Francesco Chirico, "avranno una durata 30 giorni e poi si andrà avanti. Stamane sprazzi di normalità: riaprono i mercati di genere alimentari".

Lavori Corso Vittorio Emanuele: i dettagli

Nello specifico, per quanto riguarda il Corso Vittorio Emanuele, dall'11 maggio fino all'11 giugno 2020, è istituito:

1. il senso unico alternato regolato da semafori mobili in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra piazza Mazzini e vico Troise;

2. il divieto di sosta e di fermata ambo i lati in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra piazza Mazzini e vico Troise;

3. il senso unico di marcia in discesa in via Salvator Rosa, da piazza Mazzini e via Matteo Renato Imbriani;

4. l'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Salita Tarsia;

5. l'obbligo di svolta a destra su via Matteo Renato Imbriani per i veicoli transitanti su via Salvator Rosa e provenienti dalla zona Museo/Centro;

6. la sospensione delle fermate ANM altezza civ. 477 e altezza civ. 494 in corso Vittorio Emanuele;