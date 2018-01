Corso Meridionale, via ai lavori di ripavimentazione del manto stradale e dei marciapiedi

Prenderanno il via lunedì 29 gennaio i lavori di manutenzione straordinaria del Corso Meridionale.

L'intervento prevede la ripavimentazione della sede stradale con conglomerato bituminoso e dei marciapiedi con lastre in pietra lavica.

La durata prevista è di 180 giorni naturali e consecutivi ed il cantiere avanzerà per tratti di 50 mt a partire dalla confluenza con via Taddeo da Sessa impegnando, una semicarreggiata alla volta, in modo da consentire il mantenimento del senso unico di circolazione.