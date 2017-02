Via amianto ed eternit dalla Questura di Napoli: appalto affidato

Un manufatto della Città Metropolitana di Napoli affidato alla Questura di via Medina verrà recuperato grazie ad un'operazione di bonifica. È quanto scritto nel contratto firmato questa mattina e con il quale si affidano i lavori di bonifica del manufatto alla ditta vincitrice dell'appalto. La ditta dovrà occuparsi di eliminare tutti gli elementi in amianto ed in eternit presenti all'interno dello stabile in modo da restituirlo bonificato agli agenti partenopei. I lavori riguarderanno in particolare le canne fumarie all'interno delle quali sarebbe presente amianto.

Le stesse sono state utilizzate finora per il passaggio di cavi elettrici, telefonici e dati per gli usi della polizia. Infine dovranno essere rimossi anche i pezzi di eternit presenti nelle caldaie e sul torrino. Allo stato attuale lo stato di conservazione è ancora buono e quindi non c'è rischio di polverizzazione e inquinamento dell'area ma per evitare ogni problema futuro i luoghi coinvolti verranno completamente bonificati con la rimozione dei pezzi di amianto restanti. In totale per i lavori è stata stanziata una cifra di oltre 85mila euro. Tutte le operazioni verranno realizzate rispettando al massimo i criteri di sicurezza per i lavoratori impegnati.