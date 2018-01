Nola: riapre via Boscofangone dopo sette anni

Un'attesa durata sette anni per veder restituita alla cittadinanza una strada. Si tratta di via Boscofangone a Nola i cui lavori sono durati diversi mesi ma che finalmente sono terminati. Domani, 1 febbraio alle 10, la strada verrà inaugurata con una cerimonia all'interno dello spiazzale dello stabilimento industriale del pastificio Ferrara. L'area fa parte dell'Asi, area sviluppo industriale, che di fatto è il soggetto che ha reso possibile l'opera.

Un intervento che è costato circa 250mila euro e che riattiva una dorsale fondamentale per il traffico dell'agglomerato Nola-Marigliano. Si calcola che la strada verrà percorsa da circa 10mila utenti appartenenti in gran parte all'indotto industriale dell'area. Sono in totale 100 le imprese e 10mila i dipendenti che ogni giorno si trovano a transitare in quell'area. Dovrebbero terminare così le disservizi che hanno costretto per anni gli addetti ai lavori a percorrere strade alternative con un enorme dispersione di tempo.