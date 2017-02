Lavori Anas, strade chiuse nel napoletano a partire dal 16 febbraio

Anas comunica che, per permettere il varo degli impalcati di alcune opere in corso di realizzazione nell'ambito lavori di raddoppio e completamento della strada statale 268 Del Vesuvio dal km 8,120 al km 19,854, a partire dalle ore 9.00 di giovedì 16 febbraio, e fino alle ore 12.00 di domenica 19 febbraio si rende necessaria la chiusura della carreggiata, in entrambi i sensi di marcia, tra lo svincolo di Somma Cupa di Nola (km 8,500) e lo svincolo di Ottaviano Zona Industriale (km 12,700).

Il traffico verrà deviato lungo strade alternative all'interno di Somma Vesuviana ed Ottaviano: uscita obbligatoria dei veicoli che da Napoli viaggiano sulla SS268, in direzione Angri, in corrispondenza dello svincolo di Somma Vesuviana al km 8,500 e rientro in corrispondenza dello svincolo di Ottaviano Zona Industriale al km 12,700; uscita obbligatoria dei veicoli che da Angri viaggiano sulla SS268, in direzione Napoli, in corrispondenza dello svincolo Ottaviano Zona Industriale al km 12,700 e rientro in corrispondenza dello svincolo di Somma Vesuviana al km 8,500.