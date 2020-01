Lavori abusivi su di un edificio storico di via Toledo, interviene la municipale

La scoperta, in via Toledo, è stata ad opera degli agenti dell' unità operativa tutela rmergenze sociali e minori della polizia municipale. Un gruppo di operai stavano installando dei fari per illuminare la parete esterna di uno stabile, questo però sottoposto a vincolo storico culturale.

L'edificio era il Cirella Catalano Gonzaga. I due potenti fari di illuminazione erano utili ad un negozio in zona, e per il loro fissaggio era necessaria la foratura della parete in più punti.

I poliziotti hanno interrotto immediatamente le operazioni in corso, identificando e diffidando gli operai nonché la committente dei lavori, denunciata per violazione della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio. La pena prevista è fino ad un anno di reclusione con multa fino a 38mila euro.