Lavori abusivi al Cmo: rigettato il dissequestro

Il Gup del tribunale di Torre Annunziata, Emanuela Cozzitorto ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'immobile del Cmo, Centro medico Oplonti. Il reparto di medicina nucleare, a cui sono stati apposti i sigilli, resterà sotto sequestro e rischia l'abbattimento.

Il magistrato oplontino ha deciso di non accogliere le richieste formulate dai legali del centro. Resta da sciogliere al momento per l'azienda il nodo occupazionale. La proprietà ha deciso di mandare in ferie forzate i dipendenti di quel reparto. Non sono esclusi anche provvedimenti più gravi dovuti all'esubero di personale.