Via Toledo, lavoratori minacciano di lanciarsi dai tetti di un edificio

Protesta eclatante in via Toledo di due lavoratori che sono saliti sui tetti di un edificio, in cui sono presenti Piazza Italia e gli uffici della Cgil.

Sul posto polizia municipale, polizia di stato e vigili del fuoco, che hanno transennato l'area e messo in atto tutte le precauzioni necessarie nel caso in cui i lavoratori ex Jacorossi (che da tempo attendono una soluzione ai loro problemi di impiego, assieme ad altri 160 lavoratori) dovessero incautamente decidere di lanciarsi nel vuoto. Fino ad ora gli incontri dei lavoratori con la Regione Campania non hanno dato esito positivo.