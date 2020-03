Coronavirus, la dura vita nei supermercati: "Torno a casa con il volto tumefatto"

I supermercati sono tra i pochi esercizi commerciali aperti da quando tutta l'Italia è diventata zona protetta per l'emergenza Coronavirus. Lo smart working incentivato per le aziende di quasi tutte le filiere non riguarda loro, cassieri e addettti dei supermarket della piccola e della grande distribuzione.

"Lavoro in un supermercato e tutti i giorni dovrei indossare la mascherina, 10 ore al giorno per proteggermi dal contagio COVID-19. Questa mattina una cliente mi ha chiesto: perchè non resti a casa, non hai paura? Cara signora, HO PAURA! Ho paura delle persone che non ascoltano i consigli del governo e nonostante il divieto escono lo stesso. Non ho paura di infettarmi con il COVID-19, la sera quando torno a casa e tolgo la mascherina la maggior parte delle volte mi ritrovo con il volto tumefatto e la solita domanda che mi gira per la testa, chissà se oggi...... Ho paura del fatto che grazie a qualcuno che non rispetta le regole questa storia è destinata a non finire mai. Altri clienti invece mi dicono: “ Se non fosse per voi, che riempite gli scaffali per noi, che siete sempre aperti, per noi sarebbe la fine” , beh questo non significa per niente essere degli eroi, NOI STIAMO FACENDO IL NOSTRO DOVERE come lo abbiamo sempre fatto, e continueremo a farlo", spiega a NapoliToday il 33enne Peppe Norelli, cassiere in un supermercato della Gdo a Soccavo. Ha iniziato a lavorare due anni fa nel market, ma la sua passione è il mondo dello spettacolo. E' stato ribattezzato sosia di Insigne nella trasmissione Rai “Soliti Ignoti” e vanta apparizioni televisive in “Un Posto al Sole”, nel film di Marcello Sannino “Rosa pietra e stella” e nei “I bastardi di pizzofalcone 3”.

