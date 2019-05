I comitati dei lavoratori: "Uniti contro gli imprenditori che ci uccidono"

Non solo musica al primo maggio napoletano. Tanti i comitati civici presenti che hanno portato sul palco di piazza Dante diversi temi sociali. Dagli abitanti delle vele di Scampia, alle associazione femministe, passando per il Comitato Stop biocidio, durante il concerto si è parlato di ambiente, violenza di genere, lavoro. In particolare, i gruppi ambientalisti si sono schierati al fianco dei lavoratori per combattere contro gli imprenditori disonesti che distruggono il pianeta e uccidono i dipendenti.