Torre Annunziata, fermato un ricercato: l'uomo scappa lasciando la moglie in auto

V.C., un 49enne pregiudicato napoletano ricercato dalla polizia, è stato individuato dalla Guardia di Finanza a Torre Annunziata, mentre era nella sua automobile in compagnia della moglie. All'alt dei finanzieri l'uomo non si è fermato, e ha anzi tentato la fuga speronando diverse auto nel traffico della città oplontina. Vistosi in trappola, poi, l'uomo è sceso dall'auto e ha proseguito la fuga a piedi, lasciando la consorte in auto.



La notizia è riportata da il Fatto Vesuviano. Immediatamente sono scattate le ricerche, che finora però non hanno portato alla cattura dell'uomo.