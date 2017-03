Violenza sessuale e sequestro di persone: latitante arrestato

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno localizzato e tratto in arresto un latitante 28enne di origine romene, ricercato dall’ottobre 2015 per un mandato d’arresto europeo emesso dall’A.G. romena poiché condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale, sequestro persona, lesioni e rissa.

I militari lo hanno localizzato in un’abitazione di Via Micco, nella disponibilità di alcuni suoi connazionali. Dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere di Poggioreale. Si attende l'avvio delle procedure per l’estradizione.