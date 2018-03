Latitante a Siena, arrestato a Secondigliano

Era latitante dallo scorso luglio per una condanna subita a Siena. È stato arrestato nei pressi del carcere di Secondigliano un 50enne di Napoli ma residente in provincia di Siena. È lì che è stato condannato per rapina e su di lui pendeva un residuo di pena di tre anni e dieci mesi.

Dallo scorso 3 luglio l'uomo si era sottratto all'ordine di cattura ed è stato rintracciato nella sua città natale, a via Andrea Pazienza, insieme ad un altro pregiudicato. I carabinieri della stazione locale li hanno notati e controllati scoprendo che l'uomo era latitante. Immediatamente è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.