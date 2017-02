Camorra, arrestato latitante: si nascondeva in campagna

Aveva trovato rifugio in una casa di campagna a Tresigallo. Un noto latitante di camorra, legato al clan Licciardi e all’Alleanza di Secondigliano, è stato catturato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli.

Si tratta di un 53enne napoletano, che deve scontare una pena di dieci anni per associazione a delinquere. La condanna è associata a un traffico internazionale di sostanze stupefacenti che aveva come rotte la Spagna e l’Olanda avvenuto tra il 1999 e il 2000. Da alcuni giorni, l'uomo si era allontanato da Napoli. I poliziotti, con la collaborazione degli agenti della Squadra Mobile di Ferrara, lo hanno trovato ed arrestato nella campagne di Tresigallo in provincia di Ferrara.