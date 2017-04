Pregiudicato arrestato a San Giorgio a Cremano: era latitante da due anni

Nel corso dei rafforzati servizi di prevenzione e controllo del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato. L'uomo era latitante da 2 anni.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “San Giorgio a Cremano”, nel transitare in Via Mazzini, hanno notato un uomo che si aggirava nei pressi di alcuni esercizi commerciali, decidendo di procedere ad un controllo.

Il 56enne era sprovvisto di documenti e pertanto è stato condotto al Commissariato. A seguito di accertamenti, infatti, è risultato che l'uomo, oltre a registrare numerosi precedenti penali, era latitante da quasi due anni, in quanto colpito da un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte D’Appello di Roma, per espiare una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione, per vari cumuli di pene.

I poliziotti lo hanno così arrestato portandolo nel carcere di Poggioreale.