Latitante da mesi, non resiste alla torta di compleanno: arrestato

Era sparito dallo scorso mese di ottobre per sfuggire a un ordine di carcerazione della Procura di Nola ed evitare di finire in cella per 3 anni e 7 mesi, cumulo di pena per i reati di rapina, ricettazione e sequestro di persona.

Di lui si erano perse le tracce. Non si trovava più nel suo domicilio di Poggioreale, non frequentava né si faceva vedere dai parenti, aveva preso a far vita separata anche dalla compagna, con la quale si incontrava solo saltuariamente. I Carabinieri della Catturandi del Nucleo Investigativo di Napoli hanno però intuìto che, in occasione del suo 61esimo compleanno, sarebbe andato a festeggiare.

Nei pressi della casa della compagna, però, i militari dell’Arma lo hanno visto materializzarsi all’improvviso. È spuntato fuori da un vicoletto e, guardandosi continuamente intorno, si è infilato di corsa nel portone della casa.

A quel punto i dubbi erano pochi: i cacciatori della Sezione Catturandi lo hanno bloccato e ammanettato. Nel corso di accertamenti successivi alla cattura è emerso che andava a casa della compagna perché questa gli aveva preparato una torta per festeggiare il compleanno.