Ricercato da 10 anni per sequestro di minore, arrestato a Capri: era in un equipaggio della Rolex Cup

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Capri, hanno arrestato un 45enne siciliano, ricercato dal 2010 per mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali dalle Autorità Tunisine, per i reati di associazione a delinquere dedita all’immigrazione clandestina, sequestro di persona ai danni di minori e frode.

L’arresto è stato possibile grazie alle informazioni fornite dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Infatti, i poliziotti a termine di un’attività investigativa e coordinata con il Servizio Centrale, sono riusciti a scovare P.M. sul territorio isolano, in quanto membro di uno degli equipaggi impegnati alla Rolex Sailing Capri Week 2018 ( Rolex Cup 2018) svoltasi nelle acque di Capri (premiazione avvenuta in Piazzetta Centrale ieri sera). P.M. è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.