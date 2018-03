Strage di Latina, il carabiniere Capasso lascia 5mila euro all'amante

Nuovi, atroci, dettagli nel delitto di Cisterna di Latina: prima di ammazzare la moglie e le due figli - e infine togliersi la vita - il carabiniere napoletano Luigi Capasso, come vi abbiamo raccontato, ha lasciato diverse buste con i soldi dei quattro funerali. Il suo, per motivi di ordine pubblico, si è celebrato in forma segreta. La notizia è che Capasso ha lasciato anche una busta con una cifra per l'amante che aveva a Latina. Si parla di 5mila euro. Uno schiaffo a quella famiglia che diceva di amare e che ha sterminato senza esitazione. "Non ti farei mai del male", prometteva alla figlia.