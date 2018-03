Strage di Latina, Antonietta sa della morte delle due figlie

Antonietta Gargiulo, la 39enne rimasta ferita nei tragici fatti di Cisterna di Latina, adesso sa che le sue bambine sono morte.

La notizia proviene dall'ospedale San Camillo di Roma, dove la donna è ricoverata. Il suo quadro clinico è migliorato rispetto ai momenti immediatamente successivi al ferimento, quando è stata condotta in condizioni gravissime al nosocomio capitolino. Dallo scorso mercoledì non è più sedata, ma si trova ancora in terapia intensiva.

Ferita gravemente dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, la donna adesso sa che l'uomo ha prima ucciso entrambe le ragazzine (di 8 e 14 anni) e poi si è tolto la vita. Ha appreso la notizia da alcuni familiari che hanno agito in accordo con un team di psicologi al lavoro sul suo caso.

Viste le condizioni di salute ancora gravi, la donna non potrà partecipare alle esequie delle due figlie.