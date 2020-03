"Si invitano i non residenti a lasciare le case": attenti al manifesto truffa

In alcuni condomini di Napoli sono stati affissi degli avvisi in cui compare l'intestazione "Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza" con cui si preannunciano controlli nelle abitazioni. "Si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che non è stato predisposto alcun documento di questo tipo. Si ricorda di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell'ordine", è la nota della Questura di Napoli.

"Si invitano i non residenti a lasciare le abitazioni e a tornare nei propri domicili. Le autorità svolgeranno dei controlli nelle abitazioni", è scritto nel manifesto, corredato dalla minaccia di una multa di 256 euro e di un rischio sempre fasullo di carcere fino a 3 mesi. Lo ribadiamo, si tratta di una truffa, ancora più ignobile in questo momento di emergenza da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.