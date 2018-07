All'ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia: sotto l'etichetta c'erano delle larve

Una brutta e preoccupante disavventura quella vissuta da Pasquale Esposito, commerciante napoletano, con la moglie. L'uomo, come denuncia su facebook riportando documentazione fotografica, ha acquistato una cassetta d'acqua (marca Sorgesana) e questa mattina, dopo aver bevuto, ha accusato malessere, diarrea e nausea. Gli stessi sintomi sono stati accusati dalla moglie. "E così", racconta l'uomo, "verso un bicchiere di acqua e mi accorgo che dentro c’è della sostanza non meglio identificata".



L'uomo fa sapere di trovarsi ora nel pronto soccorso del Cardarelli, in attesa di controlli.