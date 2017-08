Lanterne volanti cinesi, maxi sequestro a Napoli

Il personale dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli, a tutela della sicurezza dei cittadini e per la prevenzione degli incendi, ha compiuto un’attività di contrasto alla vendita di lanterne volanti nella zona industriale della città.

Controllate in totale 16 attività commerciali. All'interno di due capannoni di vendita all'ingrosso con titolari di nazionalità cinese, sono state rinvenute grosse quantità di “lanterne cinesi”, pronte per

essere vendute.



Le piccole mongolfiere di carta, alimentate da una fiamma, vengono fatte volare senza controllo, con il rischio che possano andarsi a posare su sterpaglie secche e provocare incendi, come accaduto nei giorni scorsi sulla collina di Posillipo.



2.197 le lanterne volanti sequestrate, prive della certificazione CE, in attesa dei controlli sulla presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente. Sono state comminate, inoltre, sanzioni amministrative per un totale di € 2.064,00, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 206/05 per la mancanza sulle confezioni delle indicazioni previste dalla legge.