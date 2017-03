Lancio di pietre contro la Circumvesuviana: "Poteva scapparci il morto"

Un lancio di pietre violento che fora il vetro di un vagone della Cicumvesuviana con la potenza di un proiettile. L'ultima storia di paura e violenza arriva da Somma Vesuviana.

Un episodio gravissimo, ha fatto sapere il presidente Eav Umberto De Gregorio: "Poteva scapparci il morto - si legge su La Repubblica - Se questi giovani teppisti non vengono identificati e fermati, ogni sforzo per salvare la Circum che Eav sta mettendo in atto rischia di essere vano. Ancora una volta chiediamo un intervento decisivo dello Stato, ai massimi livelli".