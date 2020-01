Afragola, lancio di oggetti contro un'ambulanza del 118

Ennesima aggressione al personale sanitario delle ambulanze del 118 a Napoli e in provincia. Dopo i recentissimi casi dei petardi di Barra e delle minacce del Loreto Mare, un grave episodio si è verificato ad Afragola ieri sera.

"Quando l’accoglienza non è delle migliori, lancio di oggetti sulla ambulanza. 06/01/2020, ore 23.00. La postazione Casoria Saut viene allertata per un codice rosso ad Afragola. nonostante il luogo dell’intervento fuori zona l’ambulanza arrivava sul posto in 6 minuti. All’arrivo dell’ambulanza la stessa viene colpita da numerosi oggetti gettati dal balcone e nonostante le minacce subite nel percorrere le scale dell’abitazione, l’equipaggio esegue la rianimazione cardio -polmonare al paziente trovato incosciente", denuncia l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".