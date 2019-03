"Stanno lanciando anche arance e limoni": paura per la giornata di Carnevale

“Facciamo appello alla sensibilità di tutti affinché che il Carnevale di quest’anno possa rappresentare un’occasione di svago e divertimento nel rispetto del prossimo. Ma, a quanto pare, gli incivili sono già attivi. A Castellammare i teppisti hanno pensato bene di lanciare arance e limoni sui passanti. Speriamo che siano identificati e puniti duramente, tolleranza zero verso chi non ha rispetto del prossimo”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli, commentando la notizia riportata da Stabiachannel. “Martedì 5 marzo sarà una giornata di fuoco. I giovani teppisti faranno di tutto per rovinare la festa, occorre massima severità da parte delle forze dell’ordine a Napoli e in tutta la Campania”.



“Ricordiamo che nel capoluogo è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta, fino al 10 marzo 2019, di acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti; detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare; recare danno a persone e assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle prossimo o creare situazioni di pericolo. Si eviti inoltre di ridurre le strade in delle discariche a cielo aperto. Nella giornata di domenica abbiamo rinvenuto resti di bombolette e altra spazzatura lungo le strade napoletane. Tenendo conto che le sanzioni in caso di infrazione arrivano fino a 500 euro, è il caso di comportarsi da persone perbene”.