Lancia pistola dal balcone, ma sotto casa c'erano i Carabinieri: arrestato

A Sant’Antimo i Carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento un 58enne incensurato del posto.



I militari, allertati da una segnalazione anonima, dovevano perquisire l’abitazione dell’uomo. Il 58enne ha visto i Carabinieri e – non aprendo la porta d’ingresso – ha lanciato una pistola dal balcone.



Peccato per lui che sotto casa c’erano altri Carabinieri che hanno visto la scena. L’arma – una pistola di fabbricazione russa calibro 7.62 con all’interno 4 colpi e pronta all’uso – è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidatori.



L’arrestato è stato tradotto al carcere.

