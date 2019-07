Lancia la figlia dal 2° piano e si butta giù: morta sul colpo la bimba di 16 mesi

Tragedia nel napoletano, a San Gennaro Vesuviano in via Cozzolino. Un uomo di 35 anni, intorno a mezzogiorno, ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del 2° piano di un palazzo in via Cozzolino.

L'uomo si è poi successivamente lanciato dal balcone. La bimba è morta sul colpo, mentre il 35enne è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sembra che l'uomo fosse in via di separazione con la moglie.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.