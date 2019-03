Lamiera sui binari per il forte vento: ritardi sulla linea Roma-Napoli

Per la presenza di una lamiera lungo i binari, trasportata dal forte vento, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia, fra Falciano-Mondragone e Villa Literno in direzione Napoli, tra le 7,05 alle 7,50.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per la rimozione dell'ostacolo e la ripresa della circolazione.

Il traffico ferroviario è ripreso e sta tornando gradualmente alla normalità. Due Intercity hanno registrato fino a 40 minuti diritardo, mentre quattro regionali hanno maturato fino a 70 minuti di ritardo.