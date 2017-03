Lambrenedetto contro Barbara D'Urso: "Stai sbagliando" | VIDEO

"Cara Barbara D'Urso, stai sbagliando: ho visto un video in cui fai passare Salvini come un grande amicone di Napoli e il sindaco di Cantù, che ha peccato di inesperienza, come il grande nemico. Questo giochino non mi piace".

Così il video blogger Lambrenedetto, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha voluto inviare un messaggio alla nota presentatrice napoletana.