Lambrenedetto: "Hanno paura che Napoli possa togliere turisti a Roma e Firenze"

"Sono sicuro che radio e tv buttano sempre m...a su Napoli perché hanno paura che questa cittá possa portar via turisti a Roma e Firenze. In svizzera italiana, dove sono seguitissimo, in molti mi hanno scritto che avevano timori per andare a Napoli e che adesso invece la vogliono visitare". Questo il post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale da Lambrenedetto XVI, il famoso youtuber lombardo in questi giorni in città.

"Quando avró finito di mettere tutti i video fatti a Napoli, allora avró distrutto tutti i luoghi comuni, le scemenze e le infamie che su questa cittá quotidianamente passano su tv, radio e giornali", ha aggiunto il videoblogger.