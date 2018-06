Caivano, rapinava farmacie e scappava in bici: arrestato 46enne

Nell'ambito di attività di indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i Carabinieri di Caivano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, originaria di Caivano, indagato per rapina aggravata. Il 46enne è indiziato di quattro rapine aggravate dall'utilizzo di armi, commesse con il volto travisato in danno tre farmacie site in Caivano. L'acquisizione dei video delle telecamere di sorveglianza ha consentito di risalire al mezzo utilizzato dal rapinatore per compiere le rapine: una bicicletta lasciata all'esterno delle farmacie, sul marciapiedi. La bicicletta in questione è stata rinvenuta in meno di 48 ore dall'evento. Le comparazioni tra i fotogrammi che ritraggono il rapinatore e il possessore della bicicletta, così come per gli indumenti indossati dal rapinatore, hanno consentito l'arrestol.