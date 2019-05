Tentato furto in un'abitazione: un ladro bloccato dai condomini

Sabato sera, gli agenti del commissariato Pianura sono intervenuti nel quartiere dove un cittadino ha fermato un 27enne napoletano, resosi responsabile del reato di furto in abitazione. Alle ore 21.30 circa i poliziotti si sono portati a via Salvator Dalì per la segnalazione di un ladro in abitazione colto sul fatto.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un giovane bloccato a terra da un gruppo di persone; prontamente sono intervenuti ed hanno preso contatti con il proprietario dell’appartamento, un uomo di 44 anni che ha raccontato che, poco prima, rientrando a casa aveva sentito degli strani rumori provenire dal proprio appartamento. Giunto davanti alla porta è stato travolto da tre persone ed è riuscito a bloccarne uno. Le urla e il rumore hanno attirato l’attenzione di altri condomini, che sono giunti per aiutare il vicino in difficoltà e contattato il 113.

I poliziotti hanno verificato che l’appartamento era stato messo a soqquadro e in camera da letto vi era un acre odore di fumo: di fatti la cassaforte era stata parzialmente lacerata dal taglio di un flex. Gli agenti hanno provveduto a perquisire il 27enne, rinvenendo alcuni degli oggetti che il proprietario custodiva all’interno della cassaforte. L'arrestato è stato accompagnato presso le camere d’attesa della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.