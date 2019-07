Tenta di rubare un'auto in via Orazio, 17enne rom arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 17enne di etnia rom per tentato furto di un’autovettura. Il giovane è stato sorpreso dai militari all’interno di una vettura parcheggiata in Via Orazio, alla quale aveva forzato la serratura della portiera. Insieme a lui un complice sfuggito all’arresto. Bloccato, il 17enne è stato perquisito: nelle sue disponibilità sono stati rivenuti e sequestrati arnesi per lo scasso e una torcia. Dopo le formalità di rito è stato affidato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.