Ladri in fuga cadono dal tetto del supermarket: li soccorrono i carabinieri

Una fuga andata piuttosto male, quella di due ladri - un 56enne ed un 48enne - che avevano tentato un furto in un supermercato a Secondigliano.

L'episodio che li ha visti protagonisti è avvenuto la scorsa notte, in via Francesco De Pinedo. Hanno fatto scattare l'allarme, e si sono ritrovati dopo pochissimo tempo una pattuglia dei carabinieri in zona.

Sentitisi braccati, i due ladri hanno tentato la fuga sul tetto. È lì che è avvenuto l'incidente: i due sono scivolati e caduti.

Sono stati gli stessi carabinieri a soccorrerli. Il 56enne se la caverà con 10 giorni di riposo, il 48enne è ancora in osservazione ma non è in pericolo di vita.