Ladri notturni di registratori di cassa: in due finiscono in manette

Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Torre del Greco hanno arrestato due pluripregiudicati del posto in quanto ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato in concorso.

Ultimamente numerosi commercianti del posto avevano denunciato un insolito furto notturno dei loro registratori di cassa con parte dell’incasso giornaliero. Una serrata attività investigativa, corroborata dalle rilevazioni degli spostamenti della loro autovettura operate dal sistema “Tutor” attivo su tutto il Comune di Torre del Greco e dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza, ha consentito agli investigatori della Polizia di Stato di indentificare i due ladri ed il loro modus operandi.

Dopo aver individuato l’esercizio commerciale, i malviventi forzavano le serrande, si introducevano all’interno ed asportavano l’intero registratore di cassa venendo così in possesso di quella somma di denaro che i commercianti di solito lasciano la sera all’interno per consentire un agevole svolgimento delle operazioni di cassa il mattino dopo. Ad ogni colpo i due pregiudicati riuscivano a rubare cifre che spesso potevano ammontare sino a 2.000 euro in contanti.

Dopo l’arresto, i due uomini già noti per i loro precedenti per reati contro il patrimonio sono stati portati nel carcere di Poggioreale.