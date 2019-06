Ladri in azione in un pub della Riviera di Chiaia|VIDEO

Ancora furti nei locali del centro di Napoli, svaligiato il pub Mc Dowell. La denuncia dei Verdi: “Criminalità fuori controllo, commercianti ridotti a bancomat dei delinquenti. L’attesa dei rinforzi promessi dal ministro Salvini ha assunto tempi biblici”.

“Ci è stato inoltrato il video del sistema interno di sorveglianza del pub Mc Dowell alla Riviera di Chiaia che mostra i ladri in azione nel locale. Si tratta dell’ennesimo furto nel centro di Napoli. Negli ultimi mesi sono decine i casi di furti nei negozi che ci sono stati segnalati. I commercianti lamentano un clima di insicurezza diffusa. In alcuni casi gli esercizi commerciali sono stati svaligiati più volte in pochi mesi. Oramai la misura è colma. Serve una risposta ferma e decisa da parte delle istituzioni”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.