Tentano un maxi furto di Nutella: sorpresi due golosi ladri napoletani in trasferta

Traditi dalla passione per la Nutella. E' quanto accaduto a due ladri napoletani in trasferta fermati e denunciati dai Carabinieri a Casalecchio, in provincia di Bologna, per tentata truffa e tentato furto.

I due, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, sono entrati nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale e si sono dotati di un carrello ciascuno per poi salire nella galleria coperta. Da qui - racconta Il Resto del Carlino - sono entrati nel supermercato come fossero normali clienti.

Una volta arrivati allo scaffale della Nutella, si sono abbondantemente riforniti, avendo cura di disporre in modo ordinato le decine di vasetti di cui hanno fatto incetta. Il tentativo di furto, con tanto di tentativo di truffa è scattato alla cassa. Uno dei due si è avvicinato alla corsia ed ha iniziato a trasbordare i vasetti per il passaggio alla cassa, coprendo la visuale alla cassiera. Il suo complice ha poi approfittato della situazione per superare la barriera delle casse e dirigersi all’uscita, senza pagare il conto.

La mossa però non è passata inosservata agli agenti della vigilanza, uno dei quali ha rincorso l’uomo col carrello e ha tentato di fermarlo, mentre un altro ha bloccato il complice fermo alla cassa. Così, mentre il primo, pur di allontanarsi ha abbandonato il carico di Nutella sul carrello, l’altro è stato trattenuto dagli agenti della sicurezza fino all’arrivo dei Carabinieri. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di tentata truffa, mentre con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza sono in corso le indagini per dare una identità al complice che è riuscito a dileguarsi nel garage sotterraneo.

Tutta la refurtiva, dal valore complessivo di oltre 700 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato.