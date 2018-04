Ladri in azione nel parcheggio dell'università: il motorino cade, i due scappano (VIDEO)

La scena è stata ripresa dalle aule dell'università Federico II, sede di Piazzale Tecchio, da qualche studente: due ladri si avvicinano a uno scooter, forzano l'antifurto e tentano di scappare. Nonostante le grida dei ragazzi, che li invitavano a desistere, i due hanno provato a impadronirsi del motoveicolo. Tutto questo sotto lo sguardo impotente degli studenti affacciati alla finestra e di alcuni passanti che, probabilmente, non hanno compreso l'accaduto. Ma il ladro non riesce a partire: l'allarme lo stordisce e gli fa perdere il controllo del mezzo. Il giovane lascia lo scooter a terra e fugge in sella alla moto sulla quale lo attendeva il complice.