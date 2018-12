Colpo al Policlinico, rubati 54mila euro in contanti: erano i ticket delle visite intramoenia

Colpo al Policlinico della Federico II, dove sono stati rubati 54mila euro in contanti. I ladri, che hanno agito in modo chiururgico, sono entrati di notte e sapevano perfettamente dove andare. Non si esclude che fossero addirittura già nell'ospedale, dato che è difficile pensare abbiano superato senza farsi notare il gabbiotto della vigilanza.

Il denaro di cui si sono impossessati è quello dei ticket delle visite dei medici in regime di intramoenia. Nel dettaglio, il furto con scasso è avvenuto nella direzione generale, e in particolare nell'ufficio del servizio economico e finanziario dell'azienda.

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, pare che i ladri abbiano sfondato un muro, aperto un mobile blindato con un flex, e poi prelevato il danaro che la ditta incaricata non era ancora passata a prendere. Probabile che ai malviventi fosse arrivata una "soffiata" sulla presenza del denaro. Le telecamere di sicurezze non aiuteranno nelle indagini: la banda le aveva oscurate con pezzi di cartone.