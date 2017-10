Ladri senza vergogna: rubano l'auto modificata di una disabile

Un episodio vergognoso si è registrato nella giornata di ieri ad Afragola. A segnalarlo, su di uno dei principali gruppi Facebook cittadini, è stata la vittima, una donna.

“A mala a pena trovo un po' la forza di scrivere”. Il suo messaggio inizia così: le hanno rubato l'auto. Non si trattava di una vettura comune però. La donna, disabile, aveva un veicolo modificato perché potesse essere condotto da lei.

“Stamattina sono stata vittima di un furto, mi hanno rubato l'auto, con modifica per disabili nel guidarla. All'interno c'era la mia sedia a rotelle. Oggi ho trovato l'auto in zona San Marco vicino a una campagna, semidistrutta. E per di più mi hanno rubato la carrozzina”.

“Non si fanno queste cose ad una persona disabile. Vergogna”, è la conclusione della vittima.