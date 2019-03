Beccati in flagrante durante la notte: arrestati i ladri di ruote di Posillipo

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Posillipo e del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato il 51enne G.E.V.G. e il 47enne A.T., entrambi napoletani e gravati da precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato in concorso. Intorno alle ore 5:00 del mattino, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere, i poliziotti transitavano in via Petrarca, quando hanno notato due individui nei pressi di un’autovettura, uno dei quali indossava guanti neri. L'altro, appena ha visto i poliziotti, ha cercato di disfarsi di una chiave a croce che serviva a svitare i bulloni dei pneumatici.

Il gesto non è però sfuggito agli agenti che erano a ridotta distanza dai due. I due ladri sono stati bloccati: nella loro automobile sono stati trovate due ruote con cerchi in lega con il logo Smart. Gli agenti hanno appurato che i malfattori avevano appena asportato le due ruote da una vettura marca Smart, poco distante, ancora adagiata su di un crick con entrambe le ruote mancanti. I due uomini sono stati arrestati e saranno processati con rito per direttissima, le ruote trafugate riconsegnate al legittimo proprietario.