Notte di terrore per madre e figlia: i ladri piombano in casa mentre sono a letto

Una notte di paura per madre e figlia, a Monte di Procida: si sono viste piombare in casa, mentre erano a letto, dei ladri che hanno portato via tutto quello che hanno potuto.

L'episodio è avvenuto domenica notte in via Cappella. I malviventi – come ripreso dalla videosorveglianza – hanno scavalcato il cancello d'ingresso, forzato la porta al piano rialzato e sono entrati in casa. Le urla delle due donne sono riuscite a metterli in fuga.

Avevano, hanno raccontato ai carabinieri di Bacoli le due vittime, l'accento napoletano. Col volto coperto da passamontagna, sono scappati raggiungendo l'auto di un palo che li aspettava all'esterno. A riportare la vicenda è Cronaca Flegrea.