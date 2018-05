Notte da incubo in casa: madre e figlie piccole in ostaggio dei rapinatori

Notte terribile, quella trascorsa, per una madre e le sue bambine di 9 e 11 anni. È successo a Varcaturo: con il marito fuori casa per lavoro, sono state prese in ostaggio da alcuni malviventi che hanno derubato il loro appartamento.

Tutto è successo intorno alle 2.30. La donna aveva sentito dei rumori, ed è scesa nella tavernetta della propria abitazione per controllare. Lì alcuni uomini l'hanno aggredita e minacciata di morte. Ha raccontato di essere stata legata ed interrogata per farsi rivelare dove fossero i soldi.

I delinquenti hanno quindi lasciato intorno alle 3 l'appartamento, peraltro a bordo dell'auto della donna. Le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze di madre e figlie, ed effettuato rilievi in cucina. Si cercano elementi per identificare i balordi. A riportare la vicenda è Internapoli.