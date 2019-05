Ladri provano a fare irruzione in un box: colpiti da scossa elettrica

Volevano entrare in un box all'interno del parco di via Tevere, a Marano, ma il maldestro tentativo di furto è finito con un nulla di fatto per i malviventi.

Come raccontato da un residente della zona, uno dei ladri ha preso la corrente appoggiandosi alla saracinesca. A quel punto sono scappati senza riuscire a completare l'effrazione.

Pare siano riusciti comunque ad entrare in altri locali del condominio, ma non riuscendo comunque a portar via nulla. A riportare la notizia è il Mattino.